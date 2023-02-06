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"Я бы отказался". Резников заявил, что не получал предложений возглавить Минстратегпром

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Киев, Понедельник 06 февраля 2023 01:40
"Я бы отказался". Резников заявил, что не получал предложений возглавить Минстратегпром Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Алексей Резников заявил, что ни президент, ни премьер-министр не предлагали ему возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, однако он отказался бы, если бы такое предложение поступило в случае увольнения с Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Факты ICTV".

Резников заявил, что впервые слышит о том, что может возглавить Минстратегпром и отказался бы от такого предложения, если бы оно было.

"Я могу прокомментировать, что это для меня является новостью. Со мной ни одного разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины".

По его словам, процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует – это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра.

"Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка", – подчеркнул министр.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников "переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности".

Напомним, согласно источникам РБК-Украина, 6 февраля Верховная рада проголосует за отставку Резникова.

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Алексей Резников
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