"Я ціную ваш внесок": Сі неочікувано похвалив Трампа і захотів попрацювати заради миру

"Пане президенте, ви приділяєте велику увагу світовому миру й активно долучаєтеся до врегулювання регіональних конфліктів. Я високо ціную ваш внесок у досягнення домовленості про припинення вогню в Газі", - сказав Сі Цзіньпін.

Також глава КНР заявив, що готовий і надалі співпрацювати з Трампом для зміцнення китайсько-американських відносин та створення сприятливих умов для розвитку обох країн.

Китайський лідер також наголосив, що Пекін продовжує просувати мирні переговори щодо інших гарячих точок у світі.

"Сьогодні світ стикається з багатьма складними проблемами. Китай і США, як великі держави, можуть спільно нести відповідальність і працювати задля спільного блага наших народів і всього світу", - зазначив він.

Після цих заяв Дональд Трамп відмовився відповісти на запитання журналістів про причини рішення США розпочати випробування ядерної зброї.