"Я ценю ваш вклад": Си неожиданно похвалил Трампа и захотел поработать ради мира

Лидер Китая Си Цзиньпин перед началом переговоров с американским лидером Дональдом Трампом похвалил его за достижения по прекращению огня в Газе и предложил объединиться на благо всех стран мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Господин президент, вы уделяете большое внимание мировому миру и активно участвуете в урегулировании региональных конфликтов. Я высоко ценю ваш вклад в достижение договоренности о прекращении огня в Газе", - сказал Си Цзиньпин.
Также глава КНР заявил, что готов и в дальнейшем сотрудничать с Трампом для укрепления китайско-американских отношений и создания благоприятных условий для развития обеих стран.
Китайский лидер также подчеркнул, что Пекин продолжает продвигать мирные переговоры по другим горячим точкам в мире.
"Сегодня мир сталкивается со многими сложными проблемами. Китай и США, как великие державы, могут совместно нести ответственность и работать ради общего блага наших народов и всего мира", - отметил он.
После этих заявлений Дональд Трамп отказался ответить на вопрос журналистов о причинах решения США начать испытания ядерного оружия.
Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп встретился с лидером Китая Си Цзиньпинем в Южной Корее. Целью переговоров сторон станет, в частности, решение вопроса об экономическом противостоянии и пути прекращения войны в Украине.
Встреча лидеров, которая проходит в Пусане, является первой во время второго президентского срока Трампа. Последний раз Си и американский лидер виделись в 2019 году.
Накануне Трамп анонсировал возможное снижение пошлин для Китая на 10%, а также предложения по флагманским чипам Nvidia - США готовы предоставить КНР доступ к последним технологиям.
Ожидается, что Китай тоже готов на определенные уступки, в частности, отмену экспортных ограничений.