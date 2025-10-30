"Я ценю ваш вклад": Си неожиданно похвалил Трампа и захотел поработать ради мира

"Господин президент, вы уделяете большое внимание мировому миру и активно участвуете в урегулировании региональных конфликтов. Я высоко ценю ваш вклад в достижение договоренности о прекращении огня в Газе", - сказал Си Цзиньпин.

Также глава КНР заявил, что готов и в дальнейшем сотрудничать с Трампом для укрепления китайско-американских отношений и создания благоприятных условий для развития обеих стран.

Китайский лидер также подчеркнул, что Пекин продолжает продвигать мирные переговоры по другим горячим точкам в мире.

"Сегодня мир сталкивается со многими сложными проблемами. Китай и США, как великие державы, могут совместно нести ответственность и работать ради общего блага наших народов и всего мира", - отметил он.

После этих заявлений Дональд Трамп отказался ответить на вопрос журналистов о причинах решения США начать испытания ядерного оружия.