"Я це особисто пробував": Буданов про спроби зупинити далекобійні удари

Україна намагалася домовитися з Росією про взаємне припинення далекобійних ударів, однак досягти домовленостей наразі не вдалося.

Як повідомляє РБК-Україна , про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив на міжнародному форумі "Україна завтра".

За словами Буданова, він особисто намагався ініціювати процес припинення взаємних далекобійних атак між Україною та РФ. Втім, ця ініціатива поки що не спрацювала.

"Повірте, ми це пробували. Я вам прямо скажу, я це особисто пробував. Зараз поки що не йде, ну давайте чесно скажемо", - зазначив керівник ОП.

Він підкреслив, що всі пішли шляхом ескалації, тому Україна змушена була відповідати всіма засобами, які має у своєму розпорядженні. За словами Буданова, це не проста ситуація.

"Це болісно. Болісно для всіх. Для них (росіян, - ред.) також болісно. Але станом на зараз вибору немає. Ми маємо думати, як ми будемо виживати в цих умовах", - наголосив він.