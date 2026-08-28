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"Я это лично пробовал": Буданов о попытках остановить дальнобойные удары

18:31 28.08.2026 Пт
2 мин
Руководитель ОП подчеркнул, что нынешняя ситуация является болезненной для обеих сторон
aimg Валерий Ульяненко
"Я это лично пробовал": Буданов о попытках остановить дальнобойные удары Фото: Кирилл Буданов (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украина пыталась договориться с Россией о взаимном прекращении дальнобойных ударов, однако достичь договоренностей пока не удалось.

Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил на международном форуме "Украина завтра".

По словам Буданова, он лично пытался инициировать процесс прекращения взаимных дальнобойных атак между Украиной и РФ. Впрочем, эта инициатива пока не сработала.

"Поверьте, мы это пробовали. Я вам прямо скажу, я это лично пробовал. Сейчас пока не идет, ну давайте честно скажем", - отметил руководитель ОП.

Он подчеркнул, что все пошли по пути эскалации, поэтому Украина была вынуждена отвечать всеми средствами, которые имеет в своем распоряжении. По словам Буданова, это не обычная ситуация.

"Это болезненно. Мучительно для всех. Для них (россиян, - ред.) тоже болезненно. Но по состоянию на данный момент выбора нет. Мы должны думать, как мы будем выживать в этих условиях", - подчеркнул он.

Напомним, у ГУР Минобороны есть доказательства остановки работы одного из крупнейших российских НПЗ в Нижегородской области после успешного удара Украины.

Кроме того, Генштаб ВСУ подтвердил, что СОУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Это предприятие является одним из крупнейших НПЗ в стране-агрессоре.

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