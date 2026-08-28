"Я это лично пробовал": Буданов о попытках остановить дальнобойные удары

Украина пыталась договориться с Россией о взаимном прекращении дальнобойных ударов, однако достичь договоренностей пока не удалось.

Как сообщает РБК-Украина , об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил на международном форуме "Украина завтра".

По словам Буданова, он лично пытался инициировать процесс прекращения взаимных дальнобойных атак между Украиной и РФ. Впрочем, эта инициатива пока не сработала.

"Поверьте, мы это пробовали. Я вам прямо скажу, я это лично пробовал. Сейчас пока не идет, ну давайте честно скажем", - отметил руководитель ОП.

Он подчеркнул, что все пошли по пути эскалации, поэтому Украина была вынуждена отвечать всеми средствами, которые имеет в своем распоряжении. По словам Буданова, это не обычная ситуация.

"Это болезненно. Мучительно для всех. Для них (россиян, - ред.) тоже болезненно. Но по состоянию на данный момент выбора нет. Мы должны думать, как мы будем выживать в этих условиях", - подчеркнул он.