"Я тримаю в голові червону лінію": Трамп не виключив нарощування постачання зброї Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає варіант із нарощуванням військової допомоги Україні. Водночас він підкреслив, що все ще вірить у можливість мирного врегулювання війни з Росією.

"Це не моя війна. Я просто намагаюся допомогти", - зазначив Трамп.

Політик підкреслив, що США не відступають від участі в переговорах між Росією та Україною. Він також зазначив, що має власну "червону лінію" у цих перемовинах, проте не уточнив її змісту.

"У мене в голові є червона лінія, коли я перестану тиснути на Росію та Україну. Але я не скажу, що це за червона лінія", - заявив Трамп.

Американський лідер визнав, що дипломатичний процес просувається непросто. За його словами, переговори ускладнюють "дуже великі его" з обох боків.