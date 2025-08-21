"Я теж герой”: Трамп шокував заявою про себе та Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп знову опинився в центрі скандалу через гучну заяву.

Так, у телефонному інтерв’ю консервативному ведучому Марку Левіну він порівняв себе з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та оголосив "військовим героєм" за схвалення авіаударів по іранських ядерних об’єктах.

"Він герой війни. Гадаю, я теж. Це я відправив ці літаки", – сказав Трамп, маючи на увазі атаку на підземні об’єкти Ірану в червні 2025 року, яка, за його словами, мала зупинити ядерну програму Тегерана.

Заява Трампа вийшла дещо скандальною, адже він ніколи не служив у збройних силах. Більше того, Дональд Трамп отримав п'ять відстрочок від призову на війну у В'єтнамі, включаючи медичне звільнення після того, як йому у 22 роки діагностували кісткові шпори на п'ятах.

Зазначимо, що раніше політик уже потрапляв у гучні скандали через висловлювання про ветеранів: у 2015 році він знецінив військовий досвід сенатора Джона Маккейна, а у 2020-му видання The Atlantic повідомило про його зневажливе ставлення до загиблих військових, що Трамп категорично заперечував.