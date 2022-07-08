"Я слышал, что он был за". Зеленский объяснил, почему визит Байдена в Украину важен

Визит президента США Джо Байдена в Киев был бы важным для Украины. Это было бы отличным сигналом поддержки для украинцев на фоне высокого рейтинга доверия к Вашингтону.

"Мы бы очень хотели, чтобы Байден был в Украине и я слышал, что он был за. Но есть какие-то моменты безопасности, касающиеся его security-процессов. Я думаю, что это помогло бы прежде всего украинцам. Украинцы поддерживают США и рейтинг доверия украинцев к США очень высок", - заявил президент.

Как отметил президент, приезд лидеров стран, которые оказывают поддержку Украине, является отличным сигналом того, что они не боятся России.

"Несмотря на то, что прилетают ракеты, они приезжают, они не боятся Путина, потому что это один лидер одного государства, а мир намного больше. Поэтому такие сигналы мы поддерживаем, если сможет Байден приехать - мы только за. Он бы получил чувство благодарности и поддержки украинского народа", - добавил президент.