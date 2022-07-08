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"Я чув, що він був за". Зеленський пояснив, чому візит Байдена в Україну важливий

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П'ятниця 08 липня 2022 13:17
"Я чув, що він був за". Зеленський пояснив, чому візит Байдена в Україну важливий Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Візит президента США Джо Байдена до Києва був би важливим для України. Це було б чудовим сигналом підтримки для українців на тлі високого рейтингу довіри до Вашингтону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

"Ми б дуже хотіли, щоб Байден був в Україні і я чув, що він був за. Але є якісь безпекові моменти, що стосуються його security-процесів. Я думаю, що це допомогло б перш за все українцям. Українці підтримують США і рейтинг довіри українців до США дуже високий", - заявив президент.

Як відзначив президент, приїзд лідерів країн, які надають підтримку Україні, є чудовим сигналом того, що вони не бояться Росії.

"Попри те, що прилітають ракети, вони приїжджають, вони не бояться Путіна, бо це один лідер однієї держави, а світ набагато більший. Тому такі сигнали ми підтримуємо, якщо зможе Байден приїхати - ми тільки за. Він би отримав відчуття вдячності й підтримки українського народу", - додав президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, за яких умов Байден може відвідати Україну вже до кінця поточного року.

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