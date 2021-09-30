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"Я не пугаю": Лукашенко заявил о поддержке со стороны России в случае военного конфликта

Автор: Дмитрий Кузнецов

Александр Лукашенко заявил, что Россия поддержит Беларусь в случае вооруженного конфликта. Он также отметил, что Москва и Минск практически создали единую армию на западном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лукашенко телеканалу CNN, выдержки которого приводит "Белта".

По его словам, Минск уже давно является форпостом Союзного государства и на западном направлении уже создана единая армия России и Беларуси.

"Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю", - добавил Лукашенко.

Он также уточнил, что пока разговоры про "форпост" на западной границе РФ безосновательны. Но в случае необходимости Россия и Беларусь создадут его в течение месяца.

Напомним, в апреле Лукашенко заявил о готовности России развернуться в тылу в случае нападения на Беларусь.

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