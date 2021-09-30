"Я не пугаю": Лукашенко заявил о поддержке со стороны России в случае военного конфликта

Александр Лукашенко заявил, что Россия поддержит Беларусь в случае вооруженного конфликта. Он также отметил, что Москва и Минск практически создали единую армию на западном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лукашенко телеканалу CNN, выдержки которого приводит "Белта" .

По его словам, Минск уже давно является форпостом Союзного государства и на западном направлении уже создана единая армия России и Беларуси.

"Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю", - добавил Лукашенко.

Он также уточнил, что пока разговоры про "форпост" на западной границе РФ безосновательны. Но в случае необходимости Россия и Беларусь создадут его в течение месяца.