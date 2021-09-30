RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Я не лякаю": Лукашенко заявив про підтримку з боку Росії у разі військового конфлікту

Автор: Дмитрий Кузнецов

Олександр Лукашенко заявив, що Росія підтримає Білорусь у разі збройного конфлікту. Він також зазначив, що Москва і Мінськ практично створили єдину армію на західному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лукашенка телеканалу CNN, витяги якого наводить "Белта".

За його словами, Мінськ вже давно є форпостом Союзної держави і на західному напрямку вже створена єдина армія Росії та Білорусі.

"Єдине збройне угруповання, основою якого є Білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина Збройних Сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю", - додав Лукашенко.

Він також уточнив, що поки розмови про "форпост" на західному кордоні РФ безпідставні. Але в разі необхідності Росія і Білорусь створять його протягом місяця.

Нагадаємо, у квітні Лукашенко заявив про готовність Росії розвернутися в тилу в разі нападу на Білорусь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяБілорусь