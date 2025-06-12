"Я - незламний": ДПСУ показала перші кадри зі звільненими з полону українцями

Основне про сьогоднішній обмін

Українцям нагадали, що сьогодні, 12 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими, тож наші захисники повертаються додому.

"Вітаємо героїв! Ваше повернення - головна новина для кожного українця", - наголосили у Державній прикордонній службі України.

На оприлюднених прес-службою відомства кадрах можна побачити, як звільнені з російського полону українці вперше після повернення на рідну землю спілкуються з близькими.

"Україна - понад усе!.. Я незламний! Я люблю свою країну, я не продам її нізащо... Я люблю цих людей", - емоційно зізнається один із захисників, не стримуючи сліз.

"Четвертий день поспіль забираємо наших з полону", - нагадав у своєму Facebook міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зауважив, що сьогодні "додому повернулися ті, кому найбільше потрібна допомога та лікування - наші захисники, які отримали поранення або тяжко захворіли у полоні".

"За кожним таким обміном - зусилля десятків людей, складна дипломатія, тиск, перемовини, воля держави і віра рідних. Ми не зупиняємося. Поки останній не повернеться додому - боротьба триває", - наголосив урядовець.

В цілому, черговий етап обміну військовополоненими Україна та РФ провели в рамках домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин.

Додому повернулись групи поранених і тяжкопоранених бійців.

"Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", - наголосив президент Володимир Зеленський.

Згідно з інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед повернутих сьогодні додому - військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Уточнюється, що частину звільнених сьогодні українців вважали зниклими безвісти.