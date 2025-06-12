ua en ru
Чт, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Новий обмін полоненими: додому повернулися бійці, яких вважали зниклими безвісти

Україна, Четвер 12 червня 2025 15:14
UA EN RU
Новий обмін полоненими: додому повернулися бійці, яких вважали зниклими безвісти Фото: минув черговий обмін військовополоненими (t.me/Koord_shtab)
Автор: Каріна Левицька

Під час сьогоднішнього обміну до України повернулись зокрема важкопоранені та тяжкохворі українські захисники. Частину з них вважали зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно домовленостей у Стамбулі.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України Володимира Зеленського повернув з російського полону групу оборонців з категорії “важкопоранені та тяжкохворі”.

В штабі повідомили, що на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських сил, Повітряних сил, сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більш як три роки. Водночас відомо, що усі визволені оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

"Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти", - повідомили в штабі.

Загалом, за даними Координаційного штабу, додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

"Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", - додали в штабі.

Варто зауважити, що сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

Обмін полоненими

Нагадаємо, що сьогодні, 12 червня, Україна та РФ провели новий обмін полоненими. В окремому матеріалі РБК-Україна показала перші кадри з обміну та розповіла його деталі.

Зауважимо, що після другого раунду переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовилися про обмін усіх тяжкопоранених і важкохворих військовополонених, а також полонених віком від 18 до 25 років.

Великий обмін розпочався 9-го червня. В цей день додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

Кількість повернутих військових не повідомляли. Координаційний штаб пояснив, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені вже після завершення обмінного процесу.

РБК-Україна писало, що вже 10 червня відбувся другий етап обміну. Додому повернулися полонені з категорії "важкопоранені та тяжкохворі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обмін полоненими Війна Росії проти України
NEWS
Авіакатастрофа в Індії: МЗС відповіло, чи були на борту українці
Авіакатастрофа в Індії: МЗС відповіло, чи були на борту українці
DAILY
Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України