ua en ru
Пт, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Я недостатньо хороша мама": чому жінки відчувають провину і як позбутися нав'язаного образу

П'ятниця 01 серпня 2025 16:05
UA EN RU
"Я недостатньо хороша мама": чому жінки відчувають провину і як позбутися нав'язаного образу Як перестати намагатися стати ідеальною мамою (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Почуття провини за "недостатньо хороше" материнство знайоме багатьом жінкам. Вони картають себе за втому, роздратування чи бажання побути наодинці. Але проблема не в жінках, а в образі "ідеальної матері", який формує тиск і провокує внутрішню боротьбу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла сімейна психологиня Анна Богомолець.

Тиск бути ідеальною

"Я мама вже майже чотири роки, і часто ловила себе на тому, що десь я "недостатньо" - недостатньо терпляча, спокійна, уважна", - ділиться фахівчиня.

Сьогодні материнство супроводжується потужним тиском з боку суспільства, культури, соцмереж і внутрішніх уявлень. Ідеал мами, яка "все встигає і не втомлюється", не просто недосяжний - він виснажує.

"Провина - це не просто емоція, це внутрішня боротьба між реальністю і нав’язаними образами", - пояснює психологиня.

Материнство - це не про бездоганність

"Справжнє материнство - це не про бездоганність, а про здатність бути живою з усіма сумнівами, втомою і суперечностями", - каже Анна Богомолець.

За її словами, прийняття себе, своїх меж і дозволу на помилку - це основа емоційного здоров'я мами й дитини. Саме це і є емоційна зрілість: бути неідеальною, але справжньою.

Чому підтримка - це потреба, а не слабкість

"Бути в безпечному просторі, де можна відкрито говорити про свої страхи, сумніви та помилки без осуду, дає змогу розвантажитися емоційно", - пояснює експертка.

У своїй практиці вона створила терапевтичну групу підтримки для жінок, які адаптуються до ролі мами або переосмислюють себе в ній. Там жінки не лише отримують консультації фахівців, а й підтримку одна одної, і це ключ до трансформації провини в співчуття до себе.

"Підтримка допомагає трансформувати провину у співчуття до себе і прийняття власної унікальної історії", - наголошує психологиня.

У світі, де ми водночас постійно на зв'язку й емоційно ізольовані, важливо шукати своє коло підтримки. Бо щасливе материнство починається не з досконалості, а з прийняття і зв'язку - з собою та іншими.

Як перестати прагнути бути ідеальною мамою

Бажання бути ідеальною - це не природна риса, а реакція на зовнішній тиск, порівняння і страх осуду.

Щоб відпустити цей образ:

  • замість "я повинна бути ідеальною", запитуйте себе: "Що для мене і моєї дитини достатньо добре?"
  • відстежуйте, звідки походять ці очікування - із соцмереж, сім'ї, власного досвіду - і навчіться їм не підкорятися
  • коли відчуваєте провину, зупиніться і запитайте: "Чи справді я зробила щось погане, чи це знову вимога бути ідеальною?"
  • дозвольте собі бути мамою, яка втомлюється, злиться, не встигає, але любить, дбає

Перфекціонізм у материнстві - це пастка, яка веде до виснаження. А справжня мама - це найкраще, що може бути в житті дитини.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти Поради
Новини
Готовий на умови минулого року: Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною
Готовий на умови минулого року: Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському