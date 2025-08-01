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"Я недостаточно хорошая мама": почему женщины чувствуют вину и как избавиться от навязанного образа

Пятница 01 августа 2025 16:05
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"Я недостаточно хорошая мама": почему женщины чувствуют вину и как избавиться от навязанного образа Как перестать пытаться стать идеальной мамой (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Чувство вины за "недостаточно хорошее" материнство знакомо многим женщинам. Они ругают себя за усталость, раздражение или желание побыть наедине. Но проблема не в женщинах, а в образе "идеальной матери", который формирует давление и провоцирует внутреннюю борьбу.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала семейный психолог Анна Богомолец.

Давление быть идеальной

"Я мама уже почти четыре года, и часто ловила себя на том, что где-то я "недостаточно" - недостаточно терпеливая, спокойная, внимательная", - делится специалист.

Сегодня материнство сопровождается мощным давлением со стороны общества, культуры, соцсетей и внутренних представлений. Идеал мамы, которая "все успевает и не устает", не просто недостижим - он истощает.

"Вина - это не просто эмоция, это внутренняя борьба между реальностью и навязанными образами", - объясняет психолог.

Материнство - это не о безупречности

"Настоящее материнство - это не о безупречности, а о способности быть живой со всеми сомнениями, усталостью и противоречиями", - говорит Анна Богомолец.

По ее словам, принятие себя, своих границ и разрешения на ошибку - это основа эмоционального здоровья мамы и ребенка. Именно это и есть эмоциональная зрелость: быть неидеальной, но настоящей.

Почему поддержка - это потребность, а не слабость

"Быть в безопасном пространстве, где можно открыто говорить о своих страхах, сомнениях и ошибках без осуждения, позволяет разгрузиться эмоционально", - объясняет эксперт.

В своей практике она создала терапевтическую группу поддержки для женщин, которые адаптируются к роли мамы или переосмысливают себя в ней. Там женщины не только получают консультации специалистов, но и поддержку друг друга, и это ключ к трансформации вины в сострадание к себе.

"Поддержка помогает трансформировать вину в сочувствие к себе и принятие собственной уникальной истории", - отмечает психолог.

В мире, где мы одновременно постоянно на связи и эмоционально изолированы, важно искать свой круг поддержки. Потому что счастливое материнство начинается не с совершенства, а с принятия и связи - с собой и другими.

Как перестать стремиться быть идеальной мамой

Желание быть идеальной - это не природная черта, а реакция на внешнее давление, сравнение и страх осуждения.

Чтобы отпустить этот образ:

  • вместо "я должна быть идеальной", спрашивайте себя: "Что для меня и моего ребенка достаточно хорошо?"
  • отслеживайте, откуда происходят эти ожидания - из соцсетей, семьи, собственного опыта - и научитесь им не подчиняться
  • когда чувствуете вину, остановитесь и спросите: "Действительно ли я сделала что-то плохое, или это снова требование быть идеальной?"
  • позвольте себе быть мамой, которая устает, злится, не успевает, но любит, заботится

Перфекционизм в материнстве - это ловушка, которая ведет к истощению. А настоящая мама - это лучшее, что может быть в жизни ребенка.

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