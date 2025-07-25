Вона закохана, а ви в паніці: що робити, якщо обранець доньки майже ровесник батьків

Стосунки з великою різницею у віці викликають у батьків сильні емоції: тривогу, недовіру, сумніви щодо мотивів партнера, а іноді й відчай. Особливо якщо донька обирає чоловіка, який старший на 15, 20 або більше років. Це може виглядати як ознака ризику, але чи справді все настільки однозначно?

Як зберегти стосунки з донькою, справитися з тривогою і про що варто поговорити, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Чому така ситуація викликає у батьків тривогу

Він нею скористається. Це перша думка батьків і вони вважають, що дорослий чоловік, який зв'язався з жінкою набагато молодше - шахрай, маніпулятор.

У нього нереалізоване батьківство. Батьки вважають, що він хоче грати роль "татуся", бо він дорослий, досвідчений, по віку ближче до них самих, тому донці не підходить.

Невиправдані очікування. Батьки уявляли собі доньку поруч з гарним молодим чоловіком її віку, з яким вони будуть разом будувати своє майбутнє.

Втрата контролю. Коли донька обирає старшого чоловіка, її фокус зміщується на нього і це символізує дорослішання дитини. А це викликає у батьків страх та навіть біль.

"Спочатку - давайте чесно. Для більшості батьків це непросто. У голові одразу запускається цілий фільм: "Він використовує її!", "Що він там забув з молодою?", "Це точно не про любов!" "Вона що, татка собі знайшла?" І так далі… ", - каже експерт.

Він пояснює, що вік - це лише один з параметрів. А щаслива донька з ним чи ні - залежить не від нього, а від якості стосунків.

"Тому перш ніж влаштовувати сцену (або навпаки - ігнорувати ситуацію), батькам варто розібратися, що саме викликає у них тривогу - страх через безпеку доньки, думка, що вони не зможуть контролювати ситуацію, що цей чоловік не впишеться в уявлення "ідеального зятя". Варто пам'ятати, що донька вже доросла і має право на свій свідомий вибір", - наголошує Віталій Курсік.

Що потрібно знати, перш ніж панікувати

Різниця у віці сама по собі не є патологією

За даними психологічного огляду Journal of Social and Personal Relationships, пари з віковим розривом 10-15 років не мають гірших результатів у стосунках, ніж пари без нього - за умови, що це дорослі люди й між ними є емоційний контакт.

Важливіше не скільки йому років, а як він впливає на вашу доньку

Чи поважає її вибір?

Чи підтримує її розвиток?

Чи не ізолює її від сім'ї?

Чи немає емоційного або фінансового тиску?

Якщо відповіді позитивні, варто подумати, що це її досвід та вибір, а не загроза.

Як батькам реагувати правильно

Не засуджуйте публічно. Найгірше, що ви можете зробити, - критикувати партнера при доньці. Вона стане на його захист, навіть якщо сама має сумніви.

Ставте питання, а не читайте моралі. Замість "Тобі він у батьки годиться!" - краще: "Що тебе в ньому приваблює?", "Як ти бачиш ваше майбутнє через 10 років?", "Як ти себе почуваєш поруч з ним?" Це формує простір для діалогу, а не конфлікту.

Не ігноруйте свою тривогу - але й не дійте з неї. Якщо щось насторожує - фіксуйте не емоцію, а поведінку:

Чи контролює він її пересування?

Чи виникли фінансові залежності?

Чи донька змінилася не на краще (втома, ізоляція, тривожність)?

Що роби точно не слід

Не рвіть контакт, навіть якщо вам боляче. Після помилки ваша донька повернеться не туди, де було засудження, а туди, де її готові вислухати.

Не займайтеся "розвінчанням" партнера за її спиною. Це викликає зневагу і відштовхує ще більше.

Не псуйте стосунки з її обранцем одразу, тільки тому, що він старший. Можливо він хороша людина і дійсно любить вашу дитину.

Навіть якщо вам здається, що вона ще "така дитина" - саме зараз вона вчиться будувати стосунки. І підтримка - завжди ефективніша за тиск.

"Ви здивуєтеся, скільки зрілості можна побачити в доньці, якщо дати їй простір розповісти, а не виправдовуватись. Бо коли батьки вдають, що "краще знають", - діти закриваються. А коли батьки цікавляться, але не тиснуть - тоді й вибудовується довіра та розуміння", - резюмує Віталій Курсік.