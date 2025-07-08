ua en ru
Вт, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У декреті тато, а мама на роботу? Що робити, коли ролі у парі змінилися і вам це не підходить

Вівторок 08 липня 2025 20:00
UA EN RU
У декреті тато, а мама на роботу? Що робити, коли ролі у парі змінилися і вам це не підходить Що робити, коли тато хоче піти в декрет, а мама проти (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

У нашому суспільстві досі вкорінене уявлення: жінка народжує, доглядає, варить борщ, а чоловік - працює і приносить гроші. Але що, якщо в парі все навпаки? Якщо чоловік готовий бути з дитиною вдома, а жінка - головна годувальниця? І що робити, якщо ця нова схема категорично не влаштовує саме вас?

Що робити жінці, яка не згодна відправляти у декрет чоловіка і забезпечувати сім'ю, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Чому ідея викликає протест

Світ змінюється. Чоловіки вже не бояться слова "декрет", можуть сміливо залишитися з дитиною вдома, поки жінка розвиває кар’єру. Для когось - це прогрес і свобода вибору. Але для когось - внутрішній дискомфорт, навіть протест.

"Ваш дискомфорт - це не примха. І все, що виходить за межі звичних ролей, може викликати внутрішній спротив. І справа тут навіть не у тому "що люди скажуть", а через зовсім інші речі", - каже експерт.

Мама може бути проти й ось чому:

  • Мама хоче бути з дитиною саме зараз, а не тільки вечорами та у вихідні
  • Жінка мріяла про материнство, а не про корпоративні наради
  • Жінка тривожиться, чи впорається тато і з побутом, і з малюком
  • Жінці складно прийняти ідею, що фінансова відповідальність тепер повністю на ній

Що ж робити у такій ситуації

Перше - дозвольте собі чесно зізнатися: "Мене це не влаштовує". Це не робить вас поганою людиною, егоїсткою чи ретроградом. Це лише означає, що у вас є свої уявлення про стосунки, сімейні ролі та комфорт.

Друге - розберіться, що саме вас не влаштовує:

  • Ви не хочете бути єдиною годувальницею?
  • Вас лякає, що партнер "застрягне" вдома і перестане розвиватись?
  • Вам важлива класична модель сім’ї, де саме чоловік - опора?
  • Чи вам просто не подобається ідея кардинальної зміни ролей?

"Коли ви зрозумієте причину, з'явиться ясність - це про ваші цінності чи про страхи", - каже Віталій Курсік.

Третє - чесна розмова з партнером. Не рубати з плеча, а спокійно пояснити, чому для вас це складно. І почути, чому для нього такий варіант виглядає нормальним.

"Вам потрібно сказати правду. Без агресії та звинувачень, а простими словами: "Мені це рішення не підходить. Я не готова бути основним годувальником сім'ї", - радить фахівець.

Бо буває, що чоловік пропонує декрет не тому, що "не хоче працювати", а, тому що:

  • цінує ваші кар'єрні амбіції
  • хоче активно бути присутнім у житті дитини
  • бачить у цьому шанс для обох реалізувати себе по-своєму

Важливі поради:

  • Не вдавайте, що все ок, якщо вас гризе тривога, сумніви, невпевненість
  • Обговоріть бачення обох - хто та що очікує, як бачить розподіл ролей
  • Запропонуйте альтернативу. Наприклад, часткова зайнятість для обох, або поетапний декрет.
  • Плануйте, але не змагайтеся за те, у кого графік гнучкіший, хто скільки заробляє, у кого сили на дитину більше
  • Врахуйте, що декрет - це не відпочинок. Багато чоловіків не уявляють собі рутину з дитиною 24/7 і часто ідея "буду вдома" наштовхується на реальність.

"Немає єдиної правильної моделі сім'ї. Є ваша спільна домовленість, яка підходить саме вам двом. Якщо думки кардинально різні - можливо, це сигнал для серйозної розмови та пошуку компромісів. Бо у стосунках важливо не "правильно по трендах", а так, щоб обоє почували себе окей. Ви маєте право сказати, що вам щось не підходить", - резюмує Віталій Курсік.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Чоловіки Жінки Стосунки Народження дитини
Новини
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Аналітика
"Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях