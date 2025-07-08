У декреті тато, а мама на роботу? Що робити, коли ролі у парі змінилися і вам це не підходить

У нашому суспільстві досі вкорінене уявлення: жінка народжує, доглядає, варить борщ, а чоловік - працює і приносить гроші. Але що, якщо в парі все навпаки? Якщо чоловік готовий бути з дитиною вдома, а жінка - головна годувальниця? І що робити, якщо ця нова схема категорично не влаштовує саме вас?

Що робити жінці, яка не згодна відправляти у декрет чоловіка і забезпечувати сім'ю, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Чому ідея викликає протест

Світ змінюється. Чоловіки вже не бояться слова "декрет", можуть сміливо залишитися з дитиною вдома, поки жінка розвиває кар’єру. Для когось - це прогрес і свобода вибору. Але для когось - внутрішній дискомфорт, навіть протест.

"Ваш дискомфорт - це не примха. І все, що виходить за межі звичних ролей, може викликати внутрішній спротив. І справа тут навіть не у тому "що люди скажуть", а через зовсім інші речі", - каже експерт.

Мама може бути проти й ось чому:

Мама хоче бути з дитиною саме зараз, а не тільки вечорами та у вихідні

Жінка мріяла про материнство, а не про корпоративні наради

Жінка тривожиться, чи впорається тато і з побутом, і з малюком

Жінці складно прийняти ідею, що фінансова відповідальність тепер повністю на ній

Що ж робити у такій ситуації

Перше - дозвольте собі чесно зізнатися: "Мене це не влаштовує". Це не робить вас поганою людиною, егоїсткою чи ретроградом. Це лише означає, що у вас є свої уявлення про стосунки, сімейні ролі та комфорт.

Друге - розберіться, що саме вас не влаштовує:

Ви не хочете бути єдиною годувальницею?

Вас лякає, що партнер "застрягне" вдома і перестане розвиватись?

Вам важлива класична модель сім’ї, де саме чоловік - опора?

Чи вам просто не подобається ідея кардинальної зміни ролей?

"Коли ви зрозумієте причину, з'явиться ясність - це про ваші цінності чи про страхи", - каже Віталій Курсік.

Третє - чесна розмова з партнером. Не рубати з плеча, а спокійно пояснити, чому для вас це складно. І почути, чому для нього такий варіант виглядає нормальним.

"Вам потрібно сказати правду. Без агресії та звинувачень, а простими словами: "Мені це рішення не підходить. Я не готова бути основним годувальником сім'ї", - радить фахівець.

Бо буває, що чоловік пропонує декрет не тому, що "не хоче працювати", а, тому що:

цінує ваші кар'єрні амбіції

хоче активно бути присутнім у житті дитини

бачить у цьому шанс для обох реалізувати себе по-своєму

Важливі поради:

Не вдавайте, що все ок , якщо вас гризе тривога, сумніви, невпевненість

, якщо вас гризе тривога, сумніви, невпевненість Обговоріть бачення обох - хто та що очікує, як бачить розподіл ролей

- хто та що очікує, як бачить розподіл ролей Запропонуйте альтернативу . Наприклад, часткова зайнятість для обох, або поетапний декрет.

. Наприклад, часткова зайнятість для обох, або поетапний декрет. Плануйте, але не змагайтеся за те, у кого графік гнучкіший, хто скільки заробляє, у кого сили на дитину більше

за те, у кого графік гнучкіший, хто скільки заробляє, у кого сили на дитину більше Врахуйте, що декрет - це не відпочинок. Багато чоловіків не уявляють собі рутину з дитиною 24/7 і часто ідея "буду вдома" наштовхується на реальність.

"Немає єдиної правильної моделі сім'ї. Є ваша спільна домовленість, яка підходить саме вам двом. Якщо думки кардинально різні - можливо, це сигнал для серйозної розмови та пошуку компромісів. Бо у стосунках важливо не "правильно по трендах", а так, щоб обоє почували себе окей. Ви маєте право сказати, що вам щось не підходить", - резюмує Віталій Курсік.