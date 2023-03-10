"Я не клянуся, що ми не будемо": Вучич допустив введення санкції проти РФ

Президент Сербії Александар Вучич допускає запровадження санкцій проти Росії на тлі триваючої воєнної агресії проти України. Глава держави "не клянеться", що таких обмежувальних заходів не буде в майбутньому.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Вучича телеканалу Happy.
"Я не клянуся, що ми не будемо, і не можу поклястися, тому що це було б безвідповідально. Але твердість нашої позиції така, що нам не доводилося цього робити досі", - сказав сербський президент.
Також Вучич зазначив, що Сербія одразу відкрито виклала свою позицію щодо повномасштабного вторгнення РФ до України у Раді безпеки країни. За його словами, Бєлград стежить за кожним словом та "іноді розплачується" за свою політику.
"Ми не вводимо санкції проти Російської Федерації, і я написав висновок до Ради безпеки Сербії, ми радилися по кожному слову, але я їх написав сам, власноруч. Ми стежили за кожним словом та визначали політику Сербії, за що іноді розплачуємось", - зауважує президент.
Нагадаємо, що раніше глава МЗС Сербії заявив, що влада країни може ввести санкції проти РФ у разі, якщо такий крок відповідатиме їхнім інтересам.
Додамо також, що на початку березня Вучич натякнув, що Сербія готова розірвати відносини з Росією заради вступу до ЄС.
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