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"Я не клянусь, что мы не будем": Вучич допустил введение санкции против РФ

Фото: Александр Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Сербии Александар Вучич допускает введение санкций против России на фоне продолжающейся военной агрессии против Украины. Глава государства "не клянется", что таких ограничительных мер не будет в будущем.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой интервью Вучича телеканалу Happy.

"Я не клянусь, что мы не будем, и не могу поклясться, потому что это было бы безответственно. Но твердость нашей позиции такова, что нам не приходилось этого делать до сих пор", - сказал сербский президент.

Также Вучич отметил, что Сербия сразу открыто изложила свою позицию относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину в Совете безопасности страны. По его словам, Белград следит за каждым словом и "иногда расплачивается" за свою политику.

"Мы не вводим санкции против Российской Федерации, и я написал заключение в Совет безопасности Сербии, мы советовались по каждому слову, но я их написал сам, собственноручно. Мы следили за каждым словом и определяли политику Сербии, за что иногда расплачиваемся", - подчеркивает президент.

Напомним, что ранее глава МИД Сербии заявил, что власти страны могут ввести санкции против РФ в случае, если такой шаг будет соответствовать их интересам.

Добавим также, в начале марта Вучич намекнул, что Сербия готова разорвать отношения с Россией ради вступления в ЕС.

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Российская ФедерацияВучичСербия