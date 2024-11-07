"Я хотів дати Taurus". Лінднер розкритикував Шольца після звільнення з уряду

Розпад коаліції

Зауважимо, що вчора, 6 листопада, Шольц звільнив міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера. Канцлер пояснив своє рішення тим, що міністр нібито "порушив його довіру".

На тлі цього у Німеччині розпалася правляча коаліція, оскільки з неї вирішила вийти Вільна демократична партія, представником якої Лінднер.

Більш детально про розпад коаліції - у матеріалі РБК-Україна.

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