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"Я хотел дать Taurus". Линднер раскритиковал Шольца после увольнения из правительства

Фото: Лидер Свободной демократической партии (ВДП) Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Уволенный министр финансов Германии Кристиан Линднер обвинил федерального канцлера Олафа Шольца. Он заявил, что канцлер якобы препятствовал "эффективной военной поддержке Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berliner Zeitung.

Линднер заявил, что его партия ВДП "никогда не колебалась" о предоставлении помощи Украине.

В то же время издание отмечает, что, когда Шольц потребовал предоставить Украине три миллиарда евро, Линднер "указал на сложную финансовую ситуацию" и предложил предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Шольц якобы "категорически отклонил такую возможность" и сообщил Линднеру о его увольнении.

По данным газеты, в вопросе поставки Taurus ВДП и Христианско-демократический союз (ХДС) единодушны - недавно лидер ХДС Фридрих Мерц призвал дать России 24-часовой ультиматум.

 

Распад коалиции

Заметим, что вчера, 6 ноября, Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. Канцлер объяснил свое решение тем, что министр якобы "нарушил его доверие".

На этом фоне в Германии распалась правящая коалиция, поскольку из нее решила выйти Свободная демократическая партия, представителем которой Линднер.

Более подробно о распаде коалиции - в материале РБК-Украина.

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Олаф ШольцВойна России против Украины