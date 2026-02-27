ua en ru
"Я хотів би": Трамп зробив несподівану заяву про санкції проти Росії

США, П'ятниця 27 лютого 2026 22:09
"Я хотів би": Трамп зробив несподівану заяву про санкції проти Росії Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зняття санкцій з Росії після того, як Кремль укладе мир з Україною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами біля Білого дому.

Зокрема Трамп підтвердив, що хотів би скасування або пом'якшення санкцій проти Росії після того, як буде укладено мирну угоду. Це може стати частиною ширших домовленостей щодо припинення війни в Україні.

"Я б дуже хотів забезпечити пом'якшення санкцій", - сказав він.

Водночас Трамп додав, що йому хотілося б побачити якнайшвидше врегулювання конфлікту в Україні.

Санкції проти РФ від ЄС

На початку лютого 2026 року Єврокомісія представила проєкт 20-го пакета санкцій проти Росії. Його планували ухвалити до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення, але проросійські Угорщина та Словаччина заблокували пакет.

Основний акцент нових обмежень спрямований на енергетичний і фінансовий сектори РФ. Зокрема, пропонується запровадити повну заборону на морські послуги для перевезення російської нафти, розширити перелік суден "тіньового флоту" до 640 та обмежити їхнє обслуговування.

Санкції США проти "Лукойлу"

А у жовтні 2025 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох нафтових гігантів Росії - "Роснефті" та "Лукойлу". Під обмеження потрапили обидві корпорації та майже всі їхні дочірні компанії.

Росіяни були змушені розпродавати активи. Так, у січні 2026 року "Лукойл" повідомив, що уклав угоду щодо продажу своїх міжнародних активів американському інвестиційному фонду Carlyle. Однак її ще має погодити Управління з контролю за іноземними активами США.

