"Я хотів би": Трамп зробив несподівану заяву про санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зняття санкцій з Росії після того, як Кремль укладе мир з Україною.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами біля Білого дому.

Зокрема Трамп підтвердив, що хотів би скасування або пом'якшення санкцій проти Росії після того, як буде укладено мирну угоду. Це може стати частиною ширших домовленостей щодо припинення війни в Україні.

"Я б дуже хотів забезпечити пом'якшення санкцій", - сказав він.

Водночас Трамп додав, що йому хотілося б побачити якнайшвидше врегулювання конфлікту в Україні.

Санкції проти РФ від ЄС

На початку лютого 2026 року Єврокомісія представила проєкт 20-го пакета санкцій проти Росії. Його планували ухвалити до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення, але проросійські Угорщина та Словаччина заблокували пакет.

Основний акцент нових обмежень спрямований на енергетичний і фінансовий сектори РФ. Зокрема, пропонується запровадити повну заборону на морські послуги для перевезення російської нафти, розширити перелік суден "тіньового флоту" до 640 та обмежити їхнє обслуговування.