"Я хочу конкретну дату": Зеленський зажадав чіткості щодо вступу України в ЄС

"Якісь чутки ходили, але я до них поки що ставлюся дуже обережно. Чому? Я казав наступне, і хочу це підкреслити, бо вважаю, що це важливо, що Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу до 27-го року. Принаймні головні речі ми зробимо. Друге: я хочу конкретну дату", - наголосив він.

Президент висловив переконання, що якщо в договорі, який Україна підпише з США і РФ, не буде дати, російський диктатор потім зробить все, щоб заблокувати процес вступу.

"І навіть не своїми руками, а руками тих чи інших представників Європи. Ми з вами свідки відповідних речей, коли кластери не відкриваються тощо, проблеми були з кандидатством. Ціла була хвиля така… складнощів і боротьби нашої. Але, тим не менше ми отримали кандидатство. З кластерами складніше", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що для України важлива конкретика щодо ЄС, оскільки це є гарантіями безпеки для країни.

"Це конкретика, з конкретною датою, а мій підпис сьогодні на 20-пунктному плані, плані завершення війни, гарантує українцям, що буде конкретна дата нашого вступу", - зазначив президент.