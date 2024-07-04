"Я не хочу халепу для своєї країни". Зеленський розповів, що думає про заклики про припинення вогню

"Що стосується cease-fire (припинення вогню, - ред.). У війні ми не можемо просто так говорити про cease-fire. Для мене потрібен план і для наших людей. Ми не можемо довіряти Путіну, бо для нас він вбивця й агресор", - заявив він.

Президент нагадав, що українська сторона мала сотні зустрічей ще з мінських угод багато років тому.

"Домовлялися сторони про cease-fire між Україною та Росією, і РФ все це зривала постійно і вбивала наших людей. Тому тільки якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику у присутності країн-лідерів, яким довіряють. Вони можуть мати різні думки, погляди щодо етапів закінчення цієї війни, але ми всі повинні бути на одному боці, довіряти один одному", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що саміт миру показав, що Україна може іти за цим планом, тому сьогодні й говорять про енергетичну і ядерну безпеку.

"Буде розроблений чіткий план. Що стосується cease-fire, там також потрібен дуже чіткий план. Ми повинні розуміти, що РФ не буде використовувати cease-fire для того, щоб накопичувати техніку на нашій території, яку вони окупували, бо ми їх не будемо зупиняти ударами тими чи іншими. Тобто вони можуть просто зосередити сильний кулак, після цього звинуватити нас, як це вже було, що ми порушили, наприклад, cease-fire і почати ще одне вторгнення. Для нас це дуже складно", - заявив він.

Зеленський додав, що якщо вторгнення РФ після припинення вогню буде таке ж як на початку 2022 року, то це будуть великі втрати для України.

"Тобто я не хочу халепу для своєї держави. Ми і так у війні. Дати перевагу Росії сьогодні - це просто не можливо. Нам потрібно бути розумними. І важливо знов: хто за це буде нести відповідальність, окрім українців своїм життям? Яка країна? Це дуже просто домовитися про cease-fire і дуже складно його втримати. Дуже складно потім знайти буде тих, хто повинен відповідати чому cease-fire зірвано", - підкреслив президент.