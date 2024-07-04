"Я не хочу неприятности для своей страны". Зеленский рассказал, что думает о призывах о прекращении огня

"Что касается cease-fire (прекращения огня, - ред.). В войне мы не можем просто так говорить о cease-fire. Для меня нужен план и для наших людей. Мы не можем доверять Путину, потому что для нас он убийца и агрессор", - заявил он.

Президент напомнил, что украинская сторона имела сотни встреч еще с минских соглашений много лет назад.

"Договаривались стороны о cease-fire между Украиной и Россией, и РФ все это срывала постоянно и убивала наших людей. Поэтому только если это будет на международной понятной площадке в присутствии стран-лидеров, которым доверяют. Они могут иметь разные мнения, взгляды относительно этапов окончания этой войны, но мы все должны быть на одной стороне, доверять друг другу", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что саммит мира показал, что Украина может идти по этому плану, поэтому сегодня и говорят об энергетической и ядерной безопасности.

"Будет разработан четкий план. Что касается cease-fire, там также нужен очень четкий план. Мы должны понимать, что РФ не будет использовать cease-fire для того, чтобы накапливать технику на нашей территории, которую они оккупировали, потому что мы их не будем останавливать ударами теми или иными. То есть они могут просто сосредоточить сильный кулак, после этого обвинить нас, как это уже было, что мы нарушили, например, cease-fire и начать еще одно вторжение. Для нас это очень сложно", - заявил он.

Зеленский добавил, что если вторжение РФ после прекращения огня будет такое же, как в начале 2022 года, то это будут большие потери для Украины.

"То есть я не хочу неприятности для своего государства. Мы и так в войне. Дать преимущество России сегодня - это просто не возможно. Нам нужно быть умными. И важно снова: кто за это будет нести ответственность, кроме украинцев своей жизнью? Какая страна? Это очень просто договориться о cease-fire и очень сложно его удержать. Очень сложно потом найти будет тех, кто должен отвечать почему cease-fire сорвано", - подчеркнул президент.