"Я думав, він тримає слово": Трамп розкритикував Путіна за нічні атаки по Україні

Журналісти запитали у Трампа, чи збирається той оголосити про санкції проти Росії. Однак президент США ухилився від відповіді, сказавши, що необхідно подивитись, що буде далі.

"Але я дуже розчарований президентом Путіним. Знаєте, я думав, що він людина, яка дотримується своїх слів, але він так гарно говорить, а потім вночі бомбить людей. Нам це не подобається. Нам це не подобається. Дякую всім." - заявив Трамп.

Ставлення Трампа до Путіна та Росії

У аудіозаписі, який нещодавно оприлюднив CNN, Дональд Трамп нібито розповідає, як намагався стримати Володимира Путіна від нападу на Україну, пригрожуючи "розбомбити Москву до біса".

Ймовірно, запис зроблено під час благодійних заходів 2024 року в Нью-Йорку та Флориді, коли Трамп знову балотувався в президенти. Детально про запис та заяву Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Також Трамп висловив невдоволення атакою Росії на Україну, під час якої було залучено понад 700 дронів. Він заявив, що гинуть до семи тисяч осіб на тиждень з обох сторін. А згодом заявив, що незадоволений російським диктатором Володимиром Путіним і пригрозив йому сюрпризом.