"Я думал, он держит слово": Трамп раскритиковал Путина за ночные атаки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты действительно пришлют в Украину Patriot и другое современное вооружение.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
Журналисты спросили у Трампа собирается ли тот объявить о санкциях против России. Однако президент США уклонился от ответа, сказав, что необходимо посмотреть что будет дальше.
"Но я очень разочарован президентом Путиным. Знаете, я думал, что он человек, который придерживается своих слов, но он так красиво говорит, а потом ночью бомбит людей. Нам это не нравится. Нам это не нравится. Спасибо всем." - заявил Трамп.
В аудиозаписи, которую недавно обнародовал CNN, Дональд Трамп якобы рассказывает, как пытался сдержать Владимира Путина от нападения на Украину, пригрозив "разбомбить Москву к черту".
Вероятно, запись сделана во время благотворительных мероприятий 2024 года в Нью-Йорке и Флориде, когда Трамп снова баллотировался в президенты. Подробно о записи и заявлении Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.
Также Трамп выразил недовольство атакой России на Украину, во время которой было задействовано более 700 дронов. Он заявил, что погибают до семи тысяч человек в неделю с обеих сторон. А впоследствии заявил, что недоволен российским диктатором Владимиром Путиным и пригрозил ему сюрпризом.
Более того, Трамп заявил, что сделает важное заявление относительно войны, которую развязала Россия против Украины.
"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", - сообщил он.
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