"Я думал, он держит слово": Трамп раскритиковал Путина за ночные атаки по Украине

Журналисты спросили у Трампа собирается ли тот объявить о санкциях против России. Однако президент США уклонился от ответа, сказав, что необходимо посмотреть что будет дальше.

"Но я очень разочарован президентом Путиным. Знаете, я думал, что он человек, который придерживается своих слов, но он так красиво говорит, а потом ночью бомбит людей. Нам это не нравится. Нам это не нравится. Спасибо всем." - заявил Трамп.

Отношение Трампа к Путину и России

В аудиозаписи, которую недавно обнародовал CNN, Дональд Трамп якобы рассказывает, как пытался сдержать Владимира Путина от нападения на Украину, пригрозив "разбомбить Москву к черту".

Вероятно, запись сделана во время благотворительных мероприятий 2024 года в Нью-Йорке и Флориде, когда Трамп снова баллотировался в президенты. Подробно о записи и заявлении Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.

Также Трамп выразил недовольство атакой России на Украину, во время которой было задействовано более 700 дронов. Он заявил, что погибают до семи тысяч человек в неделю с обеих сторон. А впоследствии заявил, что недоволен российским диктатором Владимиром Путиным и пригрозил ему сюрпризом.