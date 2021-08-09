"Я б не дрогнул": Лукашенко был готов вывести армию для борьбы с протестами в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что готов был вывести армию для приглушения протестов в Беларуси. Кроме того, по его словам Россия готовила тысячу человек резерва для отправки в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко в ходе "Прямой линии".

По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин предлагал ему помощь в борьбе с протестами, но он заявил, что справится сам и попросил у РФ подготовить тысячу человек резерва. Лукашенко заявил, что у него в резерве была вся армия Беларуси.

"Я б не дрогнул. Ни один мускул бы не дрогнул ввести в действие армию, если б я видел, что они (участники протестов, - ред.) перешли "красную черту", - заявил Лукашенко.