"Я б не здригнувся": Лукашенко був готовий вивести армію для боротьби з протестами в Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що готовий був вивести армію для приглушення протестів у Білорусі. Крім того, за його словами Росія готувала тисячу чоловік резерву для відправки в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенка в ході "Прямої лінії".

За словами Лукашенка, президент Росії Володимир Путін пропонував йому допомогу в боротьбі з протестами, але він заявив, що впорається сам і попросив у РФ підготувати тисячу осіб резерву. Лукашенко заявив, що у нього в резерві була вся армія Білорусі.

"Я б не здригнувся. Жоден мускул би не здригнувся ввести в дію армію, якщо б я бачив, що вони (учасники протестів, - ред.) перейшли "червону межу", - заявив Лукашенко.