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Xiaomi выпустила миниатюрный компьютер. Он весит 250 грамм

Автор: Сергей Пышкин

На краудфандинговой платформе Xiaomi был представлен миниатюрный компьютер. Он получил название Ningmei CR80 и весит всего лишь 250 граммов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mydrivers.

Компьютер оснащен процессором от Intel и занимает минимальное пространство на рабочем столе. Более того, он идеально вмещается в сумку или же рюкзак.

При габаритах 119 х 119,3 х 25,2 мм компьютер весит 250 граммов. Конечно же, на нем не выполнишь сложные задачи, однако можно запустить нетребовательные игры или же просматривать 4К-конетнт.

Фото: компьютер весом 250 грам представила Xiaomi (xiaomiyoupin.com)

Среди характеристик можно отметить:

  • 4-ядерный Intel Celeron N5105 с тактовой частотой 2,9 ГГц;
  • твердотельный накопитель М.2;
  • оперативная память DDR4.
  • три USB 3.0;
  • полноразмерный HDMI;
  • разьем 3,5-мм для наушников;
  • Ethernet и VGA-порт;
  • поддержка двухдиапазонного Wi-Fi.

Компьютер продается в двух версиях:

  • при 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной - 173 доллара;
  • при 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенно - 204 доллара.

Напомним, РБК-Украина писало о самых ожидаемых смартфонах в 2022 году. В список попали и флагманы компании Xiaomi.

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