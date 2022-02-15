Xiaomi выпустила миниатюрный компьютер. Он весит 250 грамм

Компьютер оснащен процессором от Intel и занимает минимальное пространство на рабочем столе. Более того, он идеально вмещается в сумку или же рюкзак.

При габаритах 119 х 119,3 х 25,2 мм компьютер весит 250 граммов. Конечно же, на нем не выполнишь сложные задачи, однако можно запустить нетребовательные игры или же просматривать 4К-конетнт.

Фото: компьютер весом 250 грам представила Xiaomi (xiaomiyoupin.com)

Среди характеристик можно отметить:

4-ядерный Intel Celeron N5105 с тактовой частотой 2,9 ГГц;

твердотельный накопитель М.2;

оперативная память DDR4.

три USB 3.0;

полноразмерный HDMI;

разьем 3,5-мм для наушников;

Ethernet и VGA-порт;

поддержка двухдиапазонного Wi-Fi.

Компьютер продается в двух версиях: