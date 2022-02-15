Xiaomi випустила мініатюрний комп'ютер. Він важить 250 грам

На краудфандинговій платформі Xiaomi був представлений мініатюрний комп'ютер. Він отримав назву NINGMEI CR80 і важить всього лише 250 грамів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mydrivers.
Комп'ютер обладнаний процесором від Intel і займає мінімальний простір на робочому столі. Більш того, він ідеально вміщається в сумку або ж рюкзак.
При габаритах 119 х 119,3 х 25,2 мм комп'ютер важить 250 грамів. Звичайно ж, на ньому не виконаєш складні завдання, проте можна запустити невимогливі ігри або ж переглядати 4К-конетнт.
Фото: комп'ютер вагою 250 грам представила Xiaomi (xiaomiyoupin.com)
Серед характеристик можна відзначити:
Комп'ютер продається у двох версіях:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про найбільш очікувані смартфони у 2022 році. У список потрапили й флагмани компанії Xiaomi.