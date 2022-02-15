Xiaomi випустила мініатюрний комп'ютер. Він важить 250 грам

Комп'ютер обладнаний процесором від Intel і займає мінімальний простір на робочому столі. Більш того, він ідеально вміщається в сумку або ж рюкзак.

При габаритах 119 х 119,3 х 25,2 мм комп'ютер важить 250 грамів. Звичайно ж, на ньому не виконаєш складні завдання, проте можна запустити невимогливі ігри або ж переглядати 4К-конетнт.

Фото: комп'ютер вагою 250 грам представила Xiaomi (xiaomiyoupin.com)

Серед характеристик можна відзначити:

4-ядерний Intel Celeron N5105 з тактовою частотою 2,9 ГГц;

твердотілий накопичувач М.2;

оперативна пам'ять DDR4.

три USB 3.0;

повнорозмірний HDMI;

роз'єм 3,5-мм для навушників;

Ethernet і VGA-порт;

підтримка двохдіапазонного Wi-Fi.

Комп'ютер продається у двох версіях: