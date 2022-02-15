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Xiaomi випустила мініатюрний комп'ютер. Він важить 250 грам

Автор: Сергій Пишкін

На краудфандинговій платформі Xiaomi був представлений мініатюрний комп'ютер. Він отримав назву NINGMEI CR80 і важить всього лише 250 грамів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mydrivers.

Комп'ютер обладнаний процесором від Intel і займає мінімальний простір на робочому столі. Більш того, він ідеально вміщається в сумку або ж рюкзак.

При габаритах 119 х 119,3 х 25,2 мм комп'ютер важить 250 грамів. Звичайно ж, на ньому не виконаєш складні завдання, проте можна запустити невимогливі ігри або ж переглядати 4К-конетнт.

Фото: комп'ютер вагою 250 грам представила Xiaomi (xiaomiyoupin.com)

Серед характеристик можна відзначити:

  • 4-ядерний Intel Celeron N5105 з тактовою частотою 2,9 ГГц;
  • твердотілий накопичувач М.2;
  • оперативна пам'ять DDR4.
  • три USB 3.0;
  • повнорозмірний HDMI;
  • роз'єм 3,5-мм для навушників;
  • Ethernet і VGA-порт;
  • підтримка двохдіапазонного Wi-Fi.

Комп'ютер продається у двох версіях:

  • при 6 Гб оперативної пам'яті і 128 Гб вбудованої - 173 долари;
  • при 8 Гб оперативної пам'яті і 256 Гб вбудовано - 204 долари.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про найбільш очікувані смартфони у 2022 році. У список потрапили й флагмани компанії Xiaomi.

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