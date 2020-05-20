Xiaomi сообщила о росте выручки на фоне пандемии

Xiaomi закрывала все магазины в Китае на несколько дней из-за вируса.

Также сообщалось, что Xiaomi осенью прошлого года презентовала в Мадриде новый смартфон Mi Note 10 с рекордной камерой на 108 мегапикселей.

Кроме этого РБК-Украина писало, что американская компания Apple перенесет на октябрь презентацию новых смартфонов iPhone 12. Такое решение связано с пандемией коронавируса. При этом Apple возобновляет работу сети собственных магазинов. Около 100 фирменных точек были открыты по всему миру.