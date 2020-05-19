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Apple переносит презентацию новых смартфонов iPhone

Новости » Hi-tech     19.05.2020 - 20:13
Apple переносит презентацию новых смартфонов iPhone
Фото: фирменный магазин Apple (pixabey)

Презентацию перенесли на октябрь

Американская компания Apple перенесет на октябрь презентацию новых смартфонов iPhone 12. Такое решение связано с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает портал Apple Insider.

По данным его источников, пандемия оказала негативное влияния, в том числе на работу заводов Apple, затормозив производство. Вследствие этого руководство компании приняло решение перенести на начало октября презентацию новой линейки смартфонов.

Их продажи, как уточняет портал, начнутся позднее в текущем году.

Отметим, что ежегодно компания представляет новые смартфоны в середине сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Apple возобновляет работу сети собственных магазинов. При этом отмечалось, что около 100 фирменных точек были открыты по всему миру.

Кроме того, Apple собирается провести ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2020 в онлайн-формате 22 июня. На конференции могут показать обновленную iOS 14, tvOS 14, watchOS 7, macOS 10.16, а также iPadOS.

Добавим, что ранее Apple представила обновленный MacBook Pro 13. Ноутбук получил Touch Bar, сканер отпечатков Touch ID в кнопке включения и отдельную клавишу Esc.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины AppleiPhone
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