Xiaomi повідомила про зростання виручки на тлі пандемії

Xiaomi закривала всі магазини в Китаї на кілька днів через вірус.

Також повідомлялося, що Xiaomi восени минулого року презентувала в Мадриді новий смартфон Mi Note 10 з рекордною камерою на 108 мегапікселів.

Крім цього РБК-Україна писало, що американська компанія Apple перенесе на жовтень презентації нових смартфонів iPhone 12. Таке рішення пов'язане з пандемією коронавірусу. При цьому Apple відновлює роботу мережі власних магазинів. Близько 100 фірмових точок були відкриті по всьому світу.