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Xiaomi презентовала робота-гуманоида, по имени CyberOne: что он умеет

Фото: Xiaomi презентовала робота-гуманоида, по имени CyberOne (twitter.com/leijun)
Автор: Сергей Пышкин

Китайская компания Xiaomi презентовала рабочий прототип собственного робота-гуманоида CyberOne.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Во время официальной презентации CyberOne вышел к сцене и подарил генеральному директору Xiaomi Лэй Цзюню цветок. После этого они сделали совместное селфи.

Отмечается, что высота робота составляет 177 сантиметров, а его вес всего 52 килограмма. "Лицо" робота сделано в виде изогнутой OLED-панели, которая способна видеть мир в 3D и слышать с помощью двух микрофонов. Микрофоны идентифицируют "85 типов звуков окружающей среды и 45 классификаций человеческих эмоций"

Стоимость робота составит от 89 000 до 104 000 долларов.

Когда именно состоится массовое производство CyberOne, пока неизвестно. Компания пообещала добавить новые возможности роботу в будущем.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Илона Маска, компания Tesla представит человекоподобного робота Optimus до 30 сентября.

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