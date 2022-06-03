У Tesla появится рабочий прототип робота-гуманоида: Маск назвал дату

Компания Tesla готовится представить рабочий прототип своего робота-гуманоида. Компания представит человекоподобного робота Optimus к 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение миллиардера и основателя компании Илона Маска в Twitter .

"День искусственного интеллекта Tesla перенесен на 30 сентября, поскольку к этому времени у нас может появиться прототип Optimus", - написал Маск.

Optimus - это человекоподобный робот, над которым Tesla работает в приоритетном порядке.

Робот Optimus, по словам Маска, может в итоге решить проблему глобальной нехватки рабочей силы, а в краткосрочной перспективе может быть способен переносить предметы по заводу Tesla.