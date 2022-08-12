RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Xiaomi презентувала робота-гуманоїда, на ім'я CyberOne: що він вміє

Фото: Xiaomi презентувала робота-гуманоїда, на ім'я CyberOne (twitter.com/leijun)
Автор: Сергій Пишкін

Китайська компанія Xiaomi презентувала робочий прототип власного робота-гуманоїда CyberOne.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Під час офіційної презентації CyberOne вийшов до сцени й подарував генеральному директору Xiaomi Лей Цзюню квітку. Після цього вони зробили спільне селфі.

Зазначається, що висота робота становить 177 сантиметрів, а його вага лише 52 кілограми. "Обличчя" робота зроблено у вигляді вигнутої OLED-панелі, яка здатна бачити світ у 3D і чути за допомогою двох мікрофонів. Мікрофони ідентифікують "85 типів звуків навколишнього середовища та 45 класифікацій людських емоцій"

Вартість робота становитиме від 89 000 до 104 000 доларів.

Коли саме відбудеться масове виробництво CyberOne, наразі невідомо. Компанія пообіцяла додати нові можливості роботу в майбутньому.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Ілона Маска, компанія Tesla представить людиноподібного робота Optimus до 30 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Xiaomi