Когда Xiaomi представит свой первый электромобиль: ответ инсайдеров

Xiaomi готовится презентовать свой первый электрокар уже к концу текущего лета. Вероятно предсерийный прототип уже готов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ArenaEV .

Как отмечают инсайдеры, компания может презентовать дизайн электрокара и, возможно, раскроет его характеристики. После этого Xiaomi перейдет к маркетинговой кампании с намерениями начать серийное производство к 2024 году.

Инсайдеры добавили, что гендиректор компании Лэй Цзюнь считает этот проект ключевым вызовом для себя и проводит две трети рабочего времени в автомобильном офисе направляя этот важнейший для компании продукт.

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