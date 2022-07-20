Коли Xiaomi представить свій перший електромобіль: відповідь інсайдерів

Xiaomi готується презентувати свій перший електрокар вже до кінця поточного літа. Імовірно передсерійний прототип вже готовий.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ArenaEV.
Як відзначають інсайдери, компанія може презентувати дизайн електроката та, можливо, розкриє його характеристики. Після цього Xiaomi перейде до маркетингової кампанії з намірами почати серійне виробництво до 2024 року.
Інсайдери додали, що гендиректор компанії Лей Цзюнь вважає цей проєкт ключовим викликом для себе й проводить дві третини робочого часу в автомобільному офісі направляючи цей найважливіший для компанії продукт.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що американська компанія EV Safe Charge розробила робота, який заряджатиме електрокари на парковках.