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Коли Xiaomi представить свій перший електромобіль: відповідь інсайдерів

Фото: коли Xiaomi представить свій перший електромобіль (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Xiaomi готується презентувати свій перший електрокар вже до кінця поточного літа. Імовірно передсерійний прототип вже готовий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ArenaEV.

Як відзначають інсайдери, компанія може презентувати дизайн електроката та, можливо, розкриє його характеристики. Після цього Xiaomi перейде до маркетингової кампанії з намірами почати серійне виробництво до 2024 року.

Інсайдери додали, що гендиректор компанії Лей Цзюнь вважає цей проєкт ключовим викликом для себе й проводить дві третини робочого часу в автомобільному офісі направляючи цей найважливіший для компанії продукт.

Також відомо:

  • компанія планує збирати автомобілі на заводі в Ічжуані, потужність якого оцінюють у 300 тисяч одиниць на рік;
  • деякий час випускатимуть лише половину всього обсягу;
  • на розвиток автомобільного підрозділу планують виділити близько 10 млрд доларів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що американська компанія EV Safe Charge розробила робота, який заряджатиме електрокари на парковках.

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