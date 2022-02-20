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Xiaomi может представить новый флагман этим летом

Автор: Сергей Пышкин

В базе данных IMEI есть каталожный номер Xiaomi L2S. В сети уверены, что речь идет о смартфоне Xiaomi 12 Ultra.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Хiaomiui.

У нынешнего Xiaomi 12 Pro каталожный номер - L2. В свое время Xiaomi Mi 10 Pro был под номером L1, а Mi 10 Ultra - L1S.

Конечно, это не гарантия того, что под L2S скрывается улучшенная модель флагмана компании, впрочем, это веский довод. Более того, источник убежден в том, что смартфон могут представить уже этим летом, а именно в июне.

Согласно другим слухам Xiaomi 12 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 и дисплеем, который имеет 120-герцовую частоту обновления.

Напомним, РБК-Украина писало о том, какие модели смартфонов Xiaomi могут получить обновление до Android 13. Тем временем на краудфандинговой платформе китайской компании был представлен миникомпьютер весом до 250 грамм.

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