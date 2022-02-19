Какие Xiaomi обновятся до Android 13: список
Компания Google уже анонсировала Android 13. Стабильная версия операционной системы появится уже не раньше лета.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.
Перед тем, как мобильные производители получат новое обновление, им следует провести все необходимые тесты и исправить найденные ошибки.
Впрочем, обычно Xiaomi редко спешит обновить свои устройства до последней версии Android. Пока что не было официальной информации касаемо того, какие же смартфоны все же будут совместимы с ОС, однако список был составлен на основе информации, которую удалось получить из источников внутри самой компании, а также разработчиков MIUI.
Какие Xiaomi получат обновление:
- Mi 10S;
- Mi 11/Pro/Ultra;
- Mi 11i/11X/11X Pro;
- Xiaomi 11X/HyperCharge;
- Xiaomi 11T/Pro;
- Xiaomi 12 / Pro / Lite;
- Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G;
- Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO;
- Xiaomi MIX FOLD;
- Xiaomi CIVI;
- Xiaomi Pad 5 Series.
Какие Redmi получат обновление:
- Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022;
- Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G;
- Redmi Note 10T/10 5G;
- Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G;
- Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro;
- Redmi Note 11T/11 5G/4G;
- Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming;
- Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite.
Какие POCO получат обновление:
- POCO F3/GT;
- POCO X3 GT / X3 Pro;
- POCO F4/Pro/GT;
- POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G;
- POCO C4.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как на краудфандинговой платформе Xiaomi был представлен миникомпьютер весом до 250 грамм.
Тем временем разработчику удалось установить Windows 11 на Android 13.