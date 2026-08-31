Xiaomi повторює фішку Samsung: підглядати у смартфон стане важче

Xiaomi тестує нову технологію Smart Privacy Display для своїх майбутніх смартфонів. Функція майже повністю копіює аналогічне рішення Samsung.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост технічного аналітика Kacper Skrzypek.
Зважаючи на інформацію щодо прошивки, яку оприлюднив інсайдер, технологія поєднує нові апаратні та програмні рішення:
Зміна кутів огляду: система здійснює піксельний контроль світла дисплея, що зменшує видимість зображення, якщо дивитися на дисплей збоку.
Детекція погляду: фронтальна камера аналізує простір за допомогою алгоритмів gaze detection і сповіщає користувача, якщо хтось дивиться на екран ззаду або збоку.
Розробники передбачили декілька режимів роботи технології:
За словами техноексперта, всі дані з фронтальної камери обробляються виключно на смартфоні. Компанія не завантажує фото облич та інформацію про погляд у Xiaomi Cloud і не передає їх третім сторонам.
Xiaomi також розкрила перелік технологічних компромісів, яких наразі не уникнути під час використання функції:
Цікаво, що нова технологія була виявлена у глобальній збірці тестового ПЗ. Очікується, що її прив’яжуть до майбутнього флагмана, ймовірно з лінійки Xiaomi 18.