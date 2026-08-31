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Xiaomi повторяет фишку Samsung: подсматривать в смартфон станет труднее

12:13 31.08.2026 Пн
2 мин
Как в этом поможет камера?
aimg Ольга Завада
Новые смартфоны Xiaomi будут распознавать чужие взгляды (фото: Pexels)

Xiaomi тестирует новую технологию Smart Privacy Display для своих будущих смартфонов. Функция практически полностью копирует аналогичное решение Samsung.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост технического аналитика Kacper Skrzypek.

Как работает защита экрана?

Судя по утечке прошивки, обнародованной инсайдером, технология объединяет новые аппаратные и программные решения:

Изменение углов обзора: система производит пиксельный контроль света дисплея, что уменьшает видимость изображения, если смотреть на дисплей сбоку.

Детекция взгляда: фронтальная камера анализирует пространство с помощью алгоритмов gaze detection и извещает пользователя, если кто-то смотрит на экран сзади или сбоку.

Гибкость настроек и приватность

Разработчики предусмотрели несколько режимов работы технологии:

  • Включение защиты для всей системы устройства.
  • Ограничение работы только для выбранных приложений.
  • Защита приватных уведомлений, которые не скрыты полностью, а отображаются с частичным ограничением видимости.

По словам техноэксперта, все данные с передней камеры обрабатываются исключительно на смартфоне. Компания не загружает фотографии лиц и информацию о взгляде в Xiaomi Cloud и не передает их третьим сторонам.

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Технические ограничения

Xiaomi также раскрыла перечень технологических компромиссов, которых не избежать во время использования функции:

  • Увеличение расхода заряда аккумулятора.
  • Автоматическое выключение при включении режима хранения батареи.
  • Пауза в работе при предварительном просмотре HDR-контента.
  • Приостановка работы в альбомном режиме с автоматическим перезапуском в портретном режиме.
  • Отсутствие поддержки некоторых посторонних тем оформления.

Интересно, что новая технология была обнаружена в глобальном сборнике тестового ПО. Ожидается, что ее привяжут к будущему флагману, вероятно, из линейки Xiaomi 18.

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