Xiaomi повторяет фишку Samsung: подсматривать в смартфон станет труднее

Xiaomi тестирует новую технологию Smart Privacy Display для своих будущих смартфонов. Функция практически полностью копирует аналогичное решение Samsung.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост технического аналитика Kacper Skrzypek.
Судя по утечке прошивки, обнародованной инсайдером, технология объединяет новые аппаратные и программные решения:
Изменение углов обзора: система производит пиксельный контроль света дисплея, что уменьшает видимость изображения, если смотреть на дисплей сбоку.
Детекция взгляда: фронтальная камера анализирует пространство с помощью алгоритмов gaze detection и извещает пользователя, если кто-то смотрит на экран сзади или сбоку.
Разработчики предусмотрели несколько режимов работы технологии:
По словам техноэксперта, все данные с передней камеры обрабатываются исключительно на смартфоне. Компания не загружает фотографии лиц и информацию о взгляде в Xiaomi Cloud и не передает их третьим сторонам.
Xiaomi также раскрыла перечень технологических компромиссов, которых не избежать во время использования функции:
Интересно, что новая технология была обнаружена в глобальном сборнике тестового ПО. Ожидается, что ее привяжут к будущему флагману, вероятно, из линейки Xiaomi 18.