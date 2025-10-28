Xiaomi почала оновлювати смартфони до Android 16: повний список пристроїв
Компанія Xiaomi офіційно запустила оновлення до стабільної версії Android 16, зробивши важливий крок у перегонах 2025 року за швидкість оновлень із Samsung. Нова прошивка поширюється під назвою HyperOS 3 - це фірмова версія Android 16 від Xiaomi.
HyperOS 3 на базі Android 16
На офіційному каналі HyperOS в X (Twitter) компанія оголосила, що почалася розсилка HyperOS 3, заснованої на Android 16, для серії Xiaomi 15T. Це перший стабільний реліз Xiaomi в рамках оновлення до Android 16 - сигнал того, що моделі 2024-2025 років переходять із тестових збірок на фінальне програмне забезпечення на ключових ринках.
Поширення відбувається поетапно: оновлення отримують окремі регіони і групи пристроїв у міру завершення сертифікацій. Спочатку оновлення приходять на розблоковані версії смартфонів, а слідом - на операторські моделі.
Які пристрої отримають HyperOS 3 першими
Слідом за серією 15T оновлення отримають:
- Xiaomi 15 і 15 Ultra
- MIX Flip
- Redmi Note 14
- POCO F7 і POCO X7
- Xiaomi Pad 7.
Ці пристрої почнуть отримувати HyperOS 3 протягом найближчих тижнів.
До кінця року до оновлення підключаться:
- Xiaomi 14 і 14 Ultra
- серія 14T
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi 13 і Redmi 15
- POCO F6 і POCO C75
- Redmi Pad 2 (нове покоління планшетів).
Точні терміни виходу оновлень залежать від регіону і моделі.
Які пристрої Xiaomi отримають оновлення (фото: Xiaomi)
Що нового в HyperOS 3
Нова версія оболонки отримала три ключові рівні оновлень дизайну і сервісів. Серед помітних нововведень - інтерактивний індикатор активності навколо фронтальної камери (аналог Dynamic Island від Apple), а також ШІ-функції для екранів блокування і шпалер, які підлаштовуються під навколишнє середовище.
Крім того, анімації стали плавнішими, а іконки на домашньому екрані - більш уніфікованими.
В екосистемі Xiaomi з'явилися поліпшені можливості взаємодії між смартфонами, планшетами і пристроями, що носяться, - передача буфера обміну, мультимедіа та дзвінків між гаджетами, а також поліпшене багатовіконне управління на планшетах.
Android 16 додає і системні поліпшення - суворіші налаштування конфіденційності, оптимізацію фонових процесів і стабільність додатків.
Чому це важливо для Xiaomi
На тлі того, що Samsung і Sony вже випустили стабільні збірки Android 16, включно з торішніми моделями на кшталт Galaxy S21, Xiaomi намагається зберегти конкурентний темп. Аналітики Canalys і Counterpoint Research оцінюють частку Xiaomi на світовому ринку в 13-14%, при цьому компанія активно зміцнює позиції в Європі та Азії.
Швидке поширення оновлень допомагає Xiaomi утримувати позиції в боротьбі за користувачів і демонструвати довгострокову підтримку пристроїв, що стає важливим фактором при виборі смартфона.
Що чекати користувачам
У міру поширення оновлення користувачі отримають повідомлення в системному оновлювачі. Як і раніше, великі оновлення Xiaomi супроводжуються новими системними додатками і патчами безпеки.
Компанія рекомендує створювати резервні копії даних перед установкою - частина функцій може з'являтися поступово і вимагати оновлення сервісних додатків після перезавантаження пристрою.
