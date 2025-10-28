ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Xiaomi почала оновлювати смартфони до Android 16: повний список пристроїв

Вівторок 28 жовтня 2025 12:45
UA EN RU
Xiaomi почала оновлювати смартфони до Android 16: повний список пристроїв Користувачі Xiaomi почали отримувати Android 16 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Xiaomi офіційно запустила оновлення до стабільної версії Android 16, зробивши важливий крок у перегонах 2025 року за швидкість оновлень із Samsung. Нова прошивка поширюється під назвою HyperOS 3 - це фірмова версія Android 16 від Xiaomi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FindArticles.

HyperOS 3 на базі Android 16

На офіційному каналі HyperOS в X (Twitter) компанія оголосила, що почалася розсилка HyperOS 3, заснованої на Android 16, для серії Xiaomi 15T. Це перший стабільний реліз Xiaomi в рамках оновлення до Android 16 - сигнал того, що моделі 2024-2025 років переходять із тестових збірок на фінальне програмне забезпечення на ключових ринках.

Поширення відбувається поетапно: оновлення отримують окремі регіони і групи пристроїв у міру завершення сертифікацій. Спочатку оновлення приходять на розблоковані версії смартфонів, а слідом - на операторські моделі.

Які пристрої отримають HyperOS 3 першими

Слідом за серією 15T оновлення отримають:

  • Xiaomi 15 і 15 Ultra
  • MIX Flip
  • Redmi Note 14
  • POCO F7 і POCO X7
  • Xiaomi Pad 7.

Ці пристрої почнуть отримувати HyperOS 3 протягом найближчих тижнів.

До кінця року до оновлення підключаться:

  • Xiaomi 14 і 14 Ultra
  • серія 14T
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi 13 і Redmi 15
  • POCO F6 і POCO C75
  • Redmi Pad 2 (нове покоління планшетів).

Точні терміни виходу оновлень залежать від регіону і моделі.

Xiaomi почала оновлювати смартфони до Android 16: повний список пристроївЯкі пристрої Xiaomi отримають оновлення (фото: Xiaomi)

Що нового в HyperOS 3

Нова версія оболонки отримала три ключові рівні оновлень дизайну і сервісів. Серед помітних нововведень - інтерактивний індикатор активності навколо фронтальної камери (аналог Dynamic Island від Apple), а також ШІ-функції для екранів блокування і шпалер, які підлаштовуються під навколишнє середовище.

Крім того, анімації стали плавнішими, а іконки на домашньому екрані - більш уніфікованими.

В екосистемі Xiaomi з'явилися поліпшені можливості взаємодії між смартфонами, планшетами і пристроями, що носяться, - передача буфера обміну, мультимедіа та дзвінків між гаджетами, а також поліпшене багатовіконне управління на планшетах.

Android 16 додає і системні поліпшення - суворіші налаштування конфіденційності, оптимізацію фонових процесів і стабільність додатків.

Чому це важливо для Xiaomi

На тлі того, що Samsung і Sony вже випустили стабільні збірки Android 16, включно з торішніми моделями на кшталт Galaxy S21, Xiaomi намагається зберегти конкурентний темп. Аналітики Canalys і Counterpoint Research оцінюють частку Xiaomi на світовому ринку в 13-14%, при цьому компанія активно зміцнює позиції в Європі та Азії.

Швидке поширення оновлень допомагає Xiaomi утримувати позиції в боротьбі за користувачів і демонструвати довгострокову підтримку пристроїв, що стає важливим фактором при виборі смартфона.

Що чекати користувачам

У міру поширення оновлення користувачі отримають повідомлення в системному оновлювачі. Як і раніше, великі оновлення Xiaomi супроводжуються новими системними додатками і патчами безпеки.

Компанія рекомендує створювати резервні копії даних перед установкою - частина функцій може з'являтися поступово і вимагати оновлення сервісних додатків після перезавантаження пристрою.

Раніше ми писали, що сотні тисяч смартфонів Xiaomi незабаром перестануть отримувати оновлення.

Також у нас є матеріал, де розповідається про проблеми нових моделей Xiaomi 17.

Варто нагадати, що несподіваний лідер ринку смартфонів здивував аналітиків своїм зростанням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Android Xiaomi Смартфони
Новини
"Фламінго" і "Рута" вже застосовані в бою. Україна готує серйозні пуски, - Зеленський
"Фламінго" і "Рута" вже застосовані в бою. Україна готує серйозні пуски, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію