Xiaomi почала блокувати Telegram у Китаї

У Китаї Xiaomi почала позначати Telegram як небезпечний застосунок, та блокувати його при завантаженні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bleeping Computer.
Нагадаємо, 13 квітня цього року НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки компанія продовжує роботу в Росії та розширює свій бізнес, попри війну в Україні.
Наступного дня китайська компанія Xiaomi почала відкидати звинувачення Національного агентства з питань запобігання корупції, яке внесло її до списку міжнародних спонсорів війни.
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