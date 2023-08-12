Xiaomi почала блокувати Telegram у Китаї

Що ж не так з

Xiaomi - спонсор війни

Нагадаємо, 13 квітня цього року НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки компанія продовжує роботу в Росії та розширює свій бізнес, попри війну в Україні.

Наступного дня китайська компанія Xiaomi почала відкидати звинувачення Національного агентства з питань запобігання корупції, яке внесло її до списку міжнародних спонсорів війни.

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