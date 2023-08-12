Xiaomi начала блокировать Telegram в Китае

Что ж не так с

Xiaomi - спонсор войны

Напомним, 13 апреля этого года НАПК внесло Xiaomi в список международных спонсоров войны, поскольку компания продолжает работу в России и расширяет свой бизнес, несмотря на войну в Украине.

На следующий день китайская компания Xiaomi начала отвергать обвинения Национального агентства по предотвращению коррупции, которое внесло ее в список международных спонсоров войны.

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