Xiaomi начала блокировать Telegram в Китае

В Китае Xiaomi начала обозначать Telegram как опасное приложение и блокировать его при загрузке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bleeping Computer.
Напомним, 13 апреля этого года НАПК внесло Xiaomi в список международных спонсоров войны, поскольку компания продолжает работу в России и расширяет свой бизнес, несмотря на войну в Украине.
На следующий день китайская компания Xiaomi начала отвергать обвинения Национального агентства по предотвращению коррупции, которое внесло ее в список международных спонсоров войны.
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