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У Xiaomi намагаються виправдовуватися після внесення компанії до списку спонсорів війни

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Пекін, П'ятниця 14 квітня 2023 17:44
У Xiaomi намагаються виправдовуватися після внесення компанії до списку спонсорів війни Ілюстративне фото: у Xiaomi намагаються виправдовуватися після внесення компанії до списку спонсорів війни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китайська компанія Xiaomi почала відкидати звинувачення Національного агентства з питань запобігання корупції, яке внесло її до списку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Xiaomi.

У компанії наголошують, що виступають категорично проти віднесення Xiaomi до міжнародних спонсорів війни.

"Ми не підтримуємо жодних військових дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі. Наша місія полягає в тому, щоб дозволити кожному у світі насолоджуватися найкращим життям за допомогою інноваційних технологій", - сказано у заяві Xiaomi.

Нагадаємо, вчора, 13 квітня, НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки компанія продовжує роботу в Росії та розширює свій бізнес, незважаючи на війну в Україні.

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