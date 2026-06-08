ua en ru
Пн, 08 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Xbox Series X25: як виглядає ювілейна консоль і геймпад Duke від Microsoft

11:36 08.06.2026 Пн
2 хв
Пристрій отримає напівпрозорий зелений корпуста фірмові великодки
aimg Ольга Завада
Xbox Series X25: як виглядає ювілейна консоль і геймпад Duke від Microsoft Ювілейна версія консолі збереже накопичувач 1ТБ (фото: Xbox)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Microsoft анонсувала випуск лімітованої серії ігрової консолі Xbox Series X та спеціальної версії бездротового контролера. Вихід ексклюзивного комплекту приурочений до 25-ї річниці з дня релізу найпершої оригінальної приставки бренду. Презентація новинок відбулася у межах заходу Xbox Games Showcase.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Xbox Wire.

Більше цікавого: Ігровий ноутбук може розчарувати: наскільки він відстає від ПК

Офіційна дата ювілею припадає на листопад, проте святкові заходи та релізи стартували заздалегідь.

Нова модифікація флагманської консолі отримала офіційну назву Xbox Series X25.

Головні відмінності лімітованого видання

Колір. Корпус консолі виготовлений із напівпрозорого пластику фірмового зеленого кольору, який повністю повторює дизайн найпершої приставки Xbox 2001 року.

Унікальні деталі. На відміну від стандартної версії, фірмовий логотип на корпусі світиться зеленим кольором, а на лицьовій панелі розміщено емблему 25-річчя.

Технічні характеристики. З точки зору заліза, консоль не зазнала змін. Пристрій повністю ідентичний базовому Xbox Series X та оснащений твердотіловим накопичувачем ємністю 1 ТБ.

Аналогічну колірну палітру для своїх аксесуарів раніше використовували лише сторонні ліцензовані виробники, проте тепер Microsoft випускає офіційний колекційний продукт.

Xbox Series X25: як виглядає ювілейна консоль і геймпад Duke від Microsoft

Xbox Wireless Controller X25 Special Edition (фото: Xbox)

Повернення контролера Duke: особливості ювілейного геймпада

Разом із консоллю компанія презентувала бездротовий контролер Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Він також виконаний у зеленому напівпрозорому стилі.

Головною фішкою геймпада стала данина поваги першому культовому контролеру бренду, відомому серед гравців як Duke. Розробники повернули оригінальне кольорове забарвлення для основних кнопок ABXY, а також змінили формат бамперів, щоб передати тактильні та візуальні відчуття від гри на першій консолі компанії.

Графік релізів

Колекційний комплект, який містить консоль Xbox Series X25 та ювілейний геймпад, надійде у продаж у листопаді.

Для тих, хто не планує купувати нову приставку, компанія передбачила можливість придбати ретро-геймпад як окремий аксесуар. Його офіційні продажі розпочнуться трохи раніше - у жовтні.

Точну вартість новинок та дату старту прийому попередніх замовлень представники Microsoft пообіцяли оголосити найближчим часом.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Xbox
Новини
Під удар в Одесі потрапила зупинка транспорту з людьми (фото)
Під удар в Одесі потрапила зупинка транспорту з людьми (фото)
Аналітика
82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція