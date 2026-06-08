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Xbox Series X25: как выглядит юбилейная консоль и геймпад Duke от Microsoft

11:36 08.06.2026 Пн
2 мин
Устройство получит полупрозрачный зеленый корпус и фирменные великодки
aimg Ольга Завада
Xbox Series X25: как выглядит юбилейная консоль и геймпад Duke от Microsoft Юбилейная версия консоли сохранит накопитель 1ТБ (фото: Xbox)
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Microsoft анонсировала выпуск лимитированной серии игровой консоли Xbox Series X и специальной версии беспроводного контроллера. Выход эксклюзивного комплекта приурочен к 25-й годовщине со дня релиза самой первой оригинальной приставки бренда. Презентация новинок состоялась в рамках мероприятия Xbox Games Showcase.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Xbox Wire.

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Официальная дата юбилея приходится на ноябрь, однако праздничные мероприятия и релизы стартовали заранее.

Новая модификация флагманской консоли получила официальное название Xbox Series X25.

Главные отличия лимитированного издания

Цвет. Корпус консоли изготовлен из полупрозрачного пластика фирменного зеленого цвета, который полностью повторяет дизайн самой первой приставки Xbox 2001 года.

Уникальные детали. В отличие от стандартной версии, фирменный логотип на корпусе светится зеленым цветом, а на лицевой панели размещена эмблема 25-летия.

Технические характеристики. С точки зрения железа, консоль не претерпела изменений. Устройство полностью идентично базовому Xbox Series X и оснащено твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ.

Аналогичную цветовую палитру для своих аксессуаров ранее использовали только сторонние лицензированные производители, однако теперь Microsoft выпускает официальный коллекционный продукт.

Xbox Series X25: как выглядит юбилейная консоль и геймпад Duke от Microsoft

Xbox Wireless Controller X25 Special Edition (фото: Xbox)

Возвращение контроллера Duke: особенности юбилейного геймпада

Вместе с консолью компания представила беспроводной контроллер Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Он также выполнен в зеленом полупрозрачном стиле.

Главной фишкой геймпада стала дань уважения первому культовому контроллеру бренда, известному среди игроков как Duke. Разработчики вернули оригинальную цветовую окраску для основных кнопок ABXY, а также изменили формат бамперов, чтобы передать тактильные и визуальные ощущения от игры на первой консоли компании.

График релизов

Коллекционный комплект, который содержит консоль Xbox Series X25 и юбилейный геймпад, поступит в продажу в ноябре.

Для тех, кто не планирует покупать новую приставку, компания предусмотрела возможность приобрести ретро-геймпад как отдельный аксессуар. Его официальные продажи начнутся чуть раньше - в октябре.

Точную стоимость новинок и дату старта приема предварительных заказов представители Microsoft пообещали объявить в ближайшее время.

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