Xbox Series X уже програє: топ-5 ігрових ноутбуків із потужним залізом

Сучасний ігровий ноутбук може випередити Xbox Series X за графікою. Нові мобільні відеокарти використовують DLSS, що дозволяє їм отримувати вищу частоту кадрів, ніж у консолі.

РБК-Україна з посиланням на BGR розглянуло характеристики ігрових ноутбуків з топовим залізом.

MSI Thin 15

Завдяки підтримці архітектури Ada Lovelace та технологій DLSS 3/4 (включаючи Frame Generation) ноутбук забезпечує вищу частоту кадрів і краще трасування променів у порівнянні з фіксованим залізом консолі.

Характеристики:

Процесор: Intel Core i5-13420H

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop

Пам'ять та накопичувач: 16 ГБ DDR4, 512 ГБ SSD

Дисплей: 15.6 FHD (1920x1080), 144 Гц

Ціна в Україні: від 47 999 грн.

MSI Thin 15 (скриншот: Hotline)

Acer Nitro V 16

Ноутбук нового покоління з графікою RTX 5060, яка легко обходить графічний чип консолі.

Використання генерації мультикадрів у DLSS 4.5 дозволяє досягати 80-90 FPS у роздільній здатності 1440p у таких вимогливих тайтлах, як Cyberpunk 2077 чи Black Myth: Wukong, де Xbox Series X зазвичай орієнтується лише на 60 FPS.

Характеристики:

Процесор: Intel Core 7 240H

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop

Пам'ять та накопичувач: 16 ГБ DDR5, 512 ГБ SSD

Дисплей: 16 WUXGA, 165 Гц, 400 ніт

Ціна в Україні: від 59 999 грн.

Acer Nitro V 16 (скриншот: Hotline)

Lenovo LOQ 15

Зберігаючи графічну потужність рівня RTX 5060 з підтримкою DLSS 4.5, ця модель перевершує Acer Nitro V 16 за рахунок збалансованості системи: потужніший процесор Ryzen 7 дає більше запасу для загальних завдань, а місткий SSD на 1 ТБ вирішує проблему пам'яті.

Характеристики:

Процесор: AMD Ryzen 7 250

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop

Пам'ять та накопичувач: 16 ГБ RAM, 1 ТБ NVMe SSD

Дисплей: 15.3 WUXGA IPS, 165 Гц

Ціна в Україні: від 83 999 грн.

Lenovo LOQ 15 (скриншот: Hotline)

Maingear Super 16

Ноутбук вищого класу, який залишає консоль далеко позаду. RTX 5070 Ti з 12 ГБ швидкісної пам'яті GDDR7 обробляє текстури високої роздільної здатності 4K зі значно вищою частотою кадрів.

24-ядерний процесор Core Ultra 9 забезпечує величезний запас продуктивності для стримінгу та складних робочих завдань.

Характеристики:

Процесор: Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра)

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop (12 ГБ GDDR7)

Пам'ять та накопичувач: 32 ГБ DDR5, 2 ТБ NVMe SSD

Дисплей: 16 QHD+ (2560x1600), 300 Гц, G-Sync

Ціна: від 2 899 доларів

Maingear Super 16 (скришот: Maingear)

Maingear Ultima 18

Флагманська система, що демонструє максимум можливостей сучасних мобільних ПК.

Завдяки ліміту енергоспоживання відеокарти в 175 Вт, RTX 5080 видає понад 60 FPS на максимальних налаштуваннях у 4K навіть без генерації кадрів, а з її активацією досягає стабільних 100 FPS у роздільній здатності 4K.

Для порівняння, консоль Xbox Series X у подібних режимах змушена обмежуватися "режимом якості" при 30 FPS.

Характеристики:

Процесор: Intel Core Ultra 9 290HX Plus

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (16 ГБ GDDR7, TGP 175 Вт)

Пам'ять та накопичувач: 32 ГБ DDR5, 2 ТБ NVMe SSD

Дисплей: 18 4K, 240 Гц, G-Sync (16:10)

Ціна: від 3 699 доларів.

Maingear Ultima 18 (скриншот: Maingear)