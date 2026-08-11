Xbox Series X уже програє: топ-5 ігрових ноутбуків із потужним залізом
Сучасний ігровий ноутбук може випередити Xbox Series X за графікою. Нові мобільні відеокарти використовують DLSS, що дозволяє їм отримувати вищу частоту кадрів, ніж у консолі.
РБК-Україна з посиланням на BGR розглянуло характеристики ігрових ноутбуків з топовим залізом.
MSI Thin 15
Завдяки підтримці архітектури Ada Lovelace та технологій DLSS 3/4 (включаючи Frame Generation) ноутбук забезпечує вищу частоту кадрів і краще трасування променів у порівнянні з фіксованим залізом консолі.
Характеристики:
Процесор: Intel Core i5-13420H
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop
Пам'ять та накопичувач: 16 ГБ DDR4, 512 ГБ SSD
Дисплей: 15.6 FHD (1920x1080), 144 Гц
Ціна в Україні: від 47 999 грн.
MSI Thin 15 (скриншот: Hotline)
Acer Nitro V 16
Ноутбук нового покоління з графікою RTX 5060, яка легко обходить графічний чип консолі.
Використання генерації мультикадрів у DLSS 4.5 дозволяє досягати 80-90 FPS у роздільній здатності 1440p у таких вимогливих тайтлах, як Cyberpunk 2077 чи Black Myth: Wukong, де Xbox Series X зазвичай орієнтується лише на 60 FPS.
Характеристики:
Процесор: Intel Core 7 240H
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop
Пам'ять та накопичувач: 16 ГБ DDR5, 512 ГБ SSD
Дисплей: 16 WUXGA, 165 Гц, 400 ніт
Ціна в Україні: від 59 999 грн.
Acer Nitro V 16 (скриншот: Hotline)
Lenovo LOQ 15
Зберігаючи графічну потужність рівня RTX 5060 з підтримкою DLSS 4.5, ця модель перевершує Acer Nitro V 16 за рахунок збалансованості системи: потужніший процесор Ryzen 7 дає більше запасу для загальних завдань, а місткий SSD на 1 ТБ вирішує проблему пам'яті.
Характеристики:
Процесор: AMD Ryzen 7 250
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop
Пам'ять та накопичувач: 16 ГБ RAM, 1 ТБ NVMe SSD
Дисплей: 15.3 WUXGA IPS, 165 Гц
Ціна в Україні: від 83 999 грн.
Lenovo LOQ 15 (скриншот: Hotline)
Maingear Super 16
Ноутбук вищого класу, який залишає консоль далеко позаду. RTX 5070 Ti з 12 ГБ швидкісної пам'яті GDDR7 обробляє текстури високої роздільної здатності 4K зі значно вищою частотою кадрів.
24-ядерний процесор Core Ultra 9 забезпечує величезний запас продуктивності для стримінгу та складних робочих завдань.
Характеристики:
Процесор: Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра)
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop (12 ГБ GDDR7)
Пам'ять та накопичувач: 32 ГБ DDR5, 2 ТБ NVMe SSD
Дисплей: 16 QHD+ (2560x1600), 300 Гц, G-Sync
Ціна: від 2 899 доларів
Maingear Super 16 (скришот: Maingear)
Maingear Ultima 18
Флагманська система, що демонструє максимум можливостей сучасних мобільних ПК.
Завдяки ліміту енергоспоживання відеокарти в 175 Вт, RTX 5080 видає понад 60 FPS на максимальних налаштуваннях у 4K навіть без генерації кадрів, а з її активацією досягає стабільних 100 FPS у роздільній здатності 4K.
Для порівняння, консоль Xbox Series X у подібних режимах змушена обмежуватися "режимом якості" при 30 FPS.
Характеристики:
Процесор: Intel Core Ultra 9 290HX Plus
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (16 ГБ GDDR7, TGP 175 Вт)
Пам'ять та накопичувач: 32 ГБ DDR5, 2 ТБ NVMe SSD
Дисплей: 18 4K, 240 Гц, G-Sync (16:10)
Ціна: від 3 699 доларів.
Maingear Ultima 18 (скриншот: Maingear)